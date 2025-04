Gürtelroseimpfung könnte vor Demenz schützen

„Starkes Signal für potenzielle Wirkung der Impfung“

Der Fokus lag auf den knapp über und unter 80-Jährigen, bei denen sich zeigte: In den sieben Jahren nach der Impfung traten bei den Geimpften rund 20 Prozent weniger Demenzdiagnosen auf als bei den Nicht-Geimpften. Dies sei ein starkes Signal für eine potenziell schützende Wirkung der Impfung, so die Forschenden – zumal sich die Gruppen weder in ihrer gesundheitlichen Vorgeschichte noch im Bildungsstand statistisch signifikant unterschieden.