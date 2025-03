Demenz sollte als Behinderung anerkannt werden

Die Zahl der an Demenz erkrankten Menschen steigt. Die Krankheit wird zu einer der großen Herausforderungen für unsere Gesellschaft. So sind derzeit rund die Hälfte aller Heimbewohner in Oberösterreich an Demenz erkrankt. Das Thema ist allerdings noch immer ein Tabu, und genau dagegen will nun der Seniorenbund ankämpfen.