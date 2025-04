Autoverbot am 27. April rund um den Wörthersee

In Reifnitz laden etwa Antenne und Hirter Bier zur Chill-Out-Area direkt beim steinernen GTI. Auch in Velden bereiten die Gastronomen allerhand zum Verweilen und Energietanken vor. In Pörtschach bieten neben der Eislisl und dem S’Wirtshaus zum Constantin auch viele weitere Wirte optimale Stärkungen an und am Monte-Carlo-Platz gibt es noch dazu eine Outdoor-Fun-Station von Decathlon. Mittlerweile ein Hotspot für beste Stimmung und zünftige Kulinarik ist der Radlerstopp der FF Pritschitz. Ein Radlerfest mit Grillerei gibt es auch beim Café Bistro Pero in Krumpendorf.