Mutter hilft Tochter und wird schwer verletzt

Die 16-Jährige kam dabei auf der harten Kunstschneepiste zu Sturz und rutschte über den Pistenrand hinaus in ein Fangnetz. Ihre Mutter kam ihr zu Hilfe. Ein nachfolgender tschechischer Schifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, er kollidierte mit der Mutter. Diese wurde dabei schwer verletzt und musste von der Pistenrettung mittels Akja geborgen und vom Team des Rettungshelikopters C7 ins LKH Villach gebracht werden.