Mutter hilft Tochter und wird schwer verletzt

Eine Mutter wollte am Nassfeld ihrer nach einem Sturz ins Fangnetz gerutschten Tochter helfen – und wurde selbst touchiert und schwer verletzt.
Freitagvormittag war eine 16-jährige Schifahrerin aus der Steiermark mit ihrer 53-jährigen Mutter im Skigebiet Nassfeld unterwegs, auf der Kammabfahrt fuhren die beiden auf Skiern talwärts.
Die 16-Jährige kam dabei auf der harten Kunstschneepiste zu Sturz und rutschte über den Pistenrand hinaus in ein Fangnetz. Ihre Mutter kam ihr zu Hilfe. Ein nachfolgender tschechischer Schifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, er kollidierte mit der Mutter. Diese wurde dabei schwer verletzt und musste von der Pistenrettung mittels Akja geborgen und vom Team des Rettungshelikopters C7 ins LKH Villach gebracht werden.
Die Tochter und der Tscheche blieben unverletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.