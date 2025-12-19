Vorteilswelt
Auf Piste angefahren

Mutter hilft Tochter und wird schwer verletzt

Kärnten
19.12.2025 17:47
Auf der Kunstschneepiste stürzte eine 16-Jährige in ein Fangnetz. Als ihr ihre Mutter helfen ...
Auf der Kunstschneepiste stürzte eine 16-Jährige in ein Fangnetz. Als ihr ihre Mutter helfen wollte, wurde die Frau angefahren und schwer verletzt.(Bild: Hannes Wallner)

Eine Mutter wollte am Nassfeld ihrer nach einem Sturz ins Fangnetz gerutschten Tochter helfen – und wurde selbst touchiert und schwer verletzt.

Freitagvormittag war eine 16-jährige Schifahrerin aus der Steiermark  mit ihrer 53-jährigen Mutter im Skigebiet Nassfeld unterwegs, auf der Kammabfahrt fuhren die beiden auf Skiern talwärts.

Die 16-Jährige kam dabei auf der harten Kunstschneepiste zu Sturz und rutschte über den Pistenrand hinaus in ein Fangnetz. Ihre Mutter kam ihr zu Hilfe. Ein nachfolgender tschechischer Schifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, er kollidierte mit der Mutter. Diese wurde dabei schwer verletzt und musste von der Pistenrettung mittels Akja geborgen und vom Team des Rettungshelikopters C7 ins LKH Villach gebracht werden.

Die Tochter und der Tscheche blieben unverletzt. 

Kärnten

