Gefällter Baum rollte auf Beine eines 66-Jährigen

Tödliche Messerangriffe in zwei U-Bahn-Stationen
Rauchgranaten geworfen
Eingeklemmt zwischen Erde und Baumstamm wurde ein Lavanttaler bei Forstarbeiten. Glücklicherweise konnte er noch selbst die Rettungskette in Gang setzen.
Einen Baum hatte ein 66-jähriger Lavanttaler am Freitag in seinem Wald gefällt. Dabei kam der Stamm ins Rollen. Der Mann konnte im steilen Gelände nicht mehr rechtzeitig weglaufen und wurde vom Stamm erfasst, der auf seinen Beinen zu liegen kam.
Alarmierte selbst die Einsatzkräfte
Der 66-Jährige konnte noch selbst telefonisch Hilfe rufen. Die verständigte Feuerwehr Forst hob den Baumstamm mittels Kran an, sodass der Verunfallte geborgen werden konnte.
Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.