Generative KI „konnte Erwartungen nicht erfüllen“

Das Wachstum der Investitionen in KI-Dienstleistungen bleibt einer am Montag veröffentlichten Gartner-Studie zufolge vergleichsweise stabil, während sich das Ausgabenplus insgesamt deutlich verlangsamt. So konnte die KI „die hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllen“, gestand Gartner-Analyst John-David Lovelock der Nachrichtenagentur Reuters. „Die Firmen setzen daher verstärkt auf Standard-Software, deren Einbindung in die Arbeitsabläufe und wirtschaftlicher Nutzen besser vorhersagbar sind.“