KI wird Wettbewerb in der Bankbranche umkrempeln

Die Geschäftsmodelle wurden bisher nicht angetastet. Dies könnte sich ändern, meint Moeller. GenAI beschleunige Innovation innerhalb von Banken und senke gleichzeitig die Kosten für neue Anbieter, so der Experte. Family Offices, die privaten Vermögensverwalter von Superreichen, stellten bereits eine scharfe Konkurrenz für Privatbanken dar. Gerade in den USA ließen sich viele der sehr Wohlhabenden nicht mehr von traditionellen Großbanken beraten. „Mit Künstlicher Intelligenz können Family Offices sehr günstig aufgebaut oder vergrößert werden“, so Moeller.