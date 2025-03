Europol warnt: KI-Tools Katalysator für Verbrechen

„Diese Veränderungen machen das organisierte Verbrechen gefährlicher und stellen eine beispiellose Herausforderung für die Sicherheit in der EU und in ihren Mitgliedstaaten dar.“ Verbrecher könnten Künstliche Intelligenz und andere neue Technologien in einer Vielzahl von Bereichen von Kinderpornografie über Geldwäsche bis hin zum Menschen- und Drogenschmuggel einsetzen, schreibt Europol in der Gefahrenanalyse. Es handle sich um einen wahren „Katalysator“ für kriminelle Aktivitäten.