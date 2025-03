„Wrestling geht auch hier durch die Decke“

Der Einmarsch des „Ring-Generals“ im rot-weiß-roten Fußball-Trikot heizte die Stimmung in der mit 9000 Zuschauern ausverkauften Wiener Stadthalle zusätzlich an. „Wo ich auch immer in der Welt unterwegs bin, sage ich ,I’ am from Austria’!“ Schließlich bedankte sich Walter Hahn als Wrestling-Superstar Gunther für die grandiose Stimmung mit einer Gesangseinlage des Ambros-Klassikers „Schifoan“.