﻿Frustrierendes Nein | Atemberaubendes Versagen

Atemberaubendes Versagen. Einmal mehr ging ich in dieser TV-Runde auf die Budget-Lüge, deren Folgen von Tag zu Tag deutlicher werden, aus dem Wahlkampf im Vorjahr ein. Als uns im Sommer und Frühherbst Bundeskanzler Karl Nehammer und sein Finanzminister, der mittlerweile zum EU-Migrationskommissar mutierte Magnus Brunner, einredeten, wir kämen ohne große Sparmaßnahmen durch die nächsten Jahre. Was für ein fataler Irrtum, was für ein Blödsinn. Man hat die Inflation in Österreich ungebremst durchrauschen lassen. Man hat die Löhne und Gehälter brav entlang der enormen Inflationsrate nach oben mitrauschen lassen. Und wundert sich heute, dass dadurch die Wirtschaft im Land in schwere Atemnot gekommen ist, ja viele Betriebe kaum noch lebensfähig sind, weil ihnen die atemberaubenden Gehälter die Luft nehmen. Was für ein atemberaubendes Versagen.