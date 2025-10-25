Holen Sie sich Ihre rot-weiß-roten Brettspiele

Rund um den Nationalfeiertag heißt es: aufgepasst, geraten und gelacht! Österreich steht im Mittelpunkt – ob bei kniffligen Fragen über Land und Leute oder bei einem Spielklassiker, der längst zur heimischen Tradition gehört. Wir verlosen tolle Brettspiele, mit denen ganz Österreich zum Mitspielen eingeladen ist!
Wie gut kennst du dein Österreich? Diese Spiele laden zu einer spannenden Entdeckungsreise durch Geschichte, Kultur, Kulinarik und Kurioses ein.
Quizze dich durch Österreich
Beim „Österreich Quiz“ wird Wissen belohnt – von geschichtlichen Ereignissen über geografische Besonderheiten bis zu musikalischen und kulinarischen Fragen. Wer sich traut, auf die schwierigere Variante zu setzen, kann gleich mehrere Chips holen – und vielleicht sogar den Sieg.
Etwas verrückter geht es im „Kuriosen Österreich Quiz“ zu: 202 unerwartete Fragen aus allen Bundesländern bringen selbst eingefleischte Patrioten ins Grübeln. Hier geht es nicht um Schulwissen, sondern um das Augenzwinkern, das Österreich so liebenswert macht.
Von Tradition bis Taktik
Auch der Spieleklassiker DKT ist eine echte Hommage an die Alpenrepublik. Seit Generationen rollen hier Würfel über heimische Küchentische – und wer klug investiert, reist spielerisch quer durchs Land. Ein Stück österreichische Spielgeschichte, das nie alt wird.
Und wer’s besonders spannend mag, greift zu „Smart 10 Österreich“: 200 Fragen mit 2000 Antwortmöglichkeiten sorgen für Hochspannung, Familienspaß und vielleicht auch den einen oder anderen Streit um die richtige Antwort – typisch österreichisch eben.
Mitmachen und gewinnen
Zum Nationalfeiertag verlost die „Krone“ exklusive Brettspiele aus der aktuellen Österreich Kollektion von Piatnik. Gewinnen Sie jeweils eines von zwei Exemplaren der vorgestellten Spiele. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 29.10, 09:00 Uhr
