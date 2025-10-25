Holen Sie sich Ihre rot-weiß-roten Brettspiele

Rund um den Nationalfeiertag heißt es: aufgepasst, geraten und gelacht! Österreich steht im Mittelpunkt – ob bei kniffligen Fragen über Land und Leute oder bei einem Spielklassiker, der längst zur heimischen Tradition gehört. Wir verlosen tolle Brettspiele, mit denen ganz Österreich zum Mitspielen eingeladen ist!