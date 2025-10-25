Schon jetzt Pendlerfrust wegen drohendem Bahnchaos

ÖBB: „Sperren-Sperre“ zu den Stoßzeiten, zur Sparsamkeit verpflichtet

Seitens der ÖBB wird argumentiert, man habe sich – als Beitrag zur Budgetkonsolidierung – zu einem sparsamen und zweckmäßigen Umgang mit Steuergeld verpflichtet. Zudem würden Sperren nicht in Zeiten des Berufsverkehrs fallen, heißt es. Was sich angesichts von Verspätungen und Ausfällen zeitlich durchaus auch mal egalisieren könnte ...