Dafoe bei Viennale: „War toll, in Wien zu drehen“

Sie spielen einen Hoteldirektor und verbringen als gefragter Schauspieler auch selbst viel Zeit in Hotels. Wie erleben Sie das?

Ich mag das, denn wenn du Arbeiten an einem neuen Film beginnst, musst du dich selbst und deine ganzen Gewohnheiten zurücklassen. Und Hotels helfen mir dabei, weil sie neutrales Terrain sind. Ich fange bei Null an und lebe dort während der Dreharbeiten auch wie ein Mönch. Ich mache ganz simple Dinge, die mich in eine meditative Stimmung bringen. Bügeln zum Beispiel beruhigt mich total. Du hast ein zerknittertes Hemd, du hast diese Maschine, du kannst das Problem lösen. Sehr befriedigend.