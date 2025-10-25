Weltflucht mit Superhelden als direkte Kraftquelle

Gibt es eine besondere Figur, mit der Sie eine besondere Verbindung haben?

Wir haben sie alle dreidimensional gestalten, spielen mit Erwartungen und Klischees, stellen sie sogar in Frage. Die Ciboletta etwa ist nicht nur charmant und schön, sondern auch klug. Der Herzog hat nur den Ruf eines Frauenhelden, ist aber nervös und schüchtern. Oder die begehrenswerte Barbara, die normalerweise ziemlich jung besetzt ist, spielt bei uns die wunderbare Ulrike Steinsky entschieden. Ich feiere diese Figur der reifen Frau mit einem jüngeren Ehemann und einem noch jüngeren Toyboy. Diese subversiven Nuancen machen das Stück spannender. Und sie bringen Menschen dazu, ihr eigenes Inneres zu hinterfragen.