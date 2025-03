Grüne Kritik an fehlender Entpolitisierung im ORF

Eine Grüne sieht rot

Die Grüne sieht ob den Änderungsvorschlägen der SPÖ aber rot und vor allem die vom Verfassungsgerichtshof eingeforderte Entpolitisierung als schlicht nicht gegeben an. „Babler verschiebt den politischen Einfluss lediglich von einem Gremium ins andere. Das ist ein ,Zurück in die Vergangenheit’ des schwarz-roten Postenschachers, und die NEOS machen mit“, erklärt sie. Und sie ist sich sicher: „Vor wenigen Wochen hätten die NEOS ein solches Gesetz noch in der Luft zerrissen.“