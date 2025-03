Im ORF bleibt alles wie immer

Nun wäre es gar nicht so schlecht, ließe die Politik die Finger vom ORF. Doch so weit geht es mit der Enthaltsamkeit auch wieder nicht. Jedenfalls konnte das aus den Erklärungen des nicht nur für Wohnen und Sport, sondern auch für Kultur und Medien zuständigen Vizekanzlers Andreas Babler am Sonntag im ORF geschlossen werden. So bleibt der in Österreichs demokratischer Ursuppe entwickelte Parteienproporz in den politisch handverlesenen Aufsichtsgremien des ORF konserviert wie eh und je. Anpassungen kommen bloß dort, wo an höchstrichterlichen Anordnungen kein Weg mehr vorbeiführt.