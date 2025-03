ORF-Reform beschlossen: Grüne und FPÖ unzufrieden

Stocker sieht Chance in Trump-Politik

Am Rande der ORF-Reform hatte sich Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zuvor in der „Fragestunde“ des Nationalrats zu außenpolitischen Themen geäußert. Er sieht in der Neuausrichtung der US-Politik unter der Regierung von Donald Trump auch Chancen für Österreich. Wenn er an die US-Handelsbarrieren denke, werde das eine Herausforderung sein, meint Kanzler Stocker. Die Chance sei jedoch, dass man vielleicht zusätzliche Handelspartner finden könne: „Wir müssen die Möglichkeiten nützen, die sich hier ergeben“, erklärt der Regierungschef.