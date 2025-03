So viel Sinn machen Fahrtests im Alter wirklich

In vielen Ländern ist eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit im Alter selbstverständlich. In Österreich wehren sich die Regierungsparteien aber vehement dagegen. Krone+ fragte in der Politik nach und sprach mit Verkehrspsychologin Marion Seidenberger über die aktuelle Situation, mögliche Tests und vorhandene Angebote.