Teenager heiß begehrt

Dortmund und Bayern streiten sich um Top-Talent

Deutsche Bundesliga
17.11.2025 16:20
Niko Kovac (l.) und Vincent Kompany (r.) hätten den Youngster wohl beide gerne in ihren Reihen.
Niko Kovac (l.) und Vincent Kompany (r.) hätten den Youngster wohl beide gerne in ihren Reihen.

Der Poker ist eröffnet! Mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern München dürften es gleich zwei Bundesligisten auf denselben Spieler abgesehen haben: den 17-jährigen Nathan de Cat. 

Der belgische U17-Teamspieler steht aktuell beim RSC Anderlecht unter Vertrag, in 14 Liga-Einsätzen brachte es der Mittelfeldspieler in dieser Saison auf ein Tor und eine Vorlage.

Noch kickt Nathan de Cat bei Anderlecht.
Noch kickt Nathan de Cat bei Anderlecht.(Bild: AFP/BRUNO FAHY)

Stolzer Marktwert
Trotz seines jungen Alters liegt De Cats Marktwert mittlerweile bei stolzen sieben Millionen Euro, die Liste der internationalen Interessenten wächst und wächst. So sollen auch Dortmund und Bayern ein Auge auf den Youngster geworfen haben.

De Cats Vertrag beim belgischen Erstligisten läuft noch bis Sommer 2027. Allerdings ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Shootingstar bis dahin bereits einen neuen Arbeitgeber hat – eventuell sogar einen deutschen ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
