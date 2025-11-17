Dortmund und Bayern streiten sich um Top-Talent

Der Poker ist eröffnet! Mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern München dürften es gleich zwei Bundesligisten auf denselben Spieler abgesehen haben: den 17-jährigen Nathan de Cat.
Der belgische U17-Teamspieler steht aktuell beim RSC Anderlecht unter Vertrag, in 14 Liga-Einsätzen brachte es der Mittelfeldspieler in dieser Saison auf ein Tor und eine Vorlage.
Stolzer Marktwert
Trotz seines jungen Alters liegt De Cats Marktwert mittlerweile bei stolzen sieben Millionen Euro, die Liste der internationalen Interessenten wächst und wächst. So sollen auch Dortmund und Bayern ein Auge auf den Youngster geworfen haben.
De Cats Vertrag beim belgischen Erstligisten läuft noch bis Sommer 2027. Allerdings ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Shootingstar bis dahin bereits einen neuen Arbeitgeber hat – eventuell sogar einen deutschen ...
