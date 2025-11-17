Wie ein Stahlkonzern ins Sanktionschaos stürzte

Massive Zweifel am Verkauf

Doch im Prozess am Landesgericht Linz zeigt sich zunehmend, warum mehrere österreichische Geschäftspartner und auch ehemalige Mitarbeiter erhebliche Zweifel an diesem Verkauf haben – und weshalb einige international tätige Geschäftspartner bis heute nicht wieder mit der inzwischen als European Staal Austrian GmbH (ESA) firmierenden Linzer Firma zusammenarbeiten.

Mit Fortdauer des Prozesses kommen immer mehr brisante Interna, merkwürdige Fakten und fragwürdige Details ans Licht.