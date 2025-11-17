Festnahme nach Fall Anna: Es war Pfefferspray-Raub

Raub am 2. Juni in Garage am Leberberg

Für ihn und den 17-Jährigen klickten Ende letzter Woche nun aber doch die Handschellen. Recherchen der „Krone“ zufolge wird dem Duo ein schwerer Raub in einer Parkgarage in der Svetelskygasse in Wien-Simmering Anfang Juni 2025 vorgeworfen. Ein Arbeiter war gerade mit seinem Kastenwagen in eine Garage gefahren und aus dem Fahrzeug ausgestiegen, als die zwei jungen Männer mit Pfefferspray und Fäusten auf ihr Opfer losgingen. Mit mehreren hundert Euro Beute flüchtete das Duo, der Arbeiter kam leicht verletzt ins Spital.