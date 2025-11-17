Aus für „Heimat-Rabatt“: Kreative Lösungen gesucht

„Die Betriebe verzeichnen eine solide Buchungslage, heute schneit’s – die Stimmung ist gut“, fasst Karl Fussi kurz zusammen, was Skiliftbetreiber zum Glücklichsein brauchen. Nur eines habe man noch nicht im Griff: „Wie wir heuer mit den Einheimischen-Tarifen umgehen, wissen wir noch nicht“, sagt der Kreischberg-Lachtal-Geschäftsführer. Dabei drängt die Zeit: „Am kommenden Wochenende starten wir mit dem Vorverkauf der Saisonkarten.“