Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Debatten um Skitarife

Aus für „Heimat-Rabatt“: Kreative Lösungen gesucht

Steiermark
17.11.2025 17:00
In der Schladming-Dachstein-Region wurde man bei der Tarif-Gestaltung bereits kreativ.
In der Schladming-Dachstein-Region wurde man bei der Tarif-Gestaltung bereits kreativ.(Bild: Martin Huber)

Rechtzeitig zum Verkaufsstart der ersten Skikarten hat es am Montag auf den steirischen Bergen geschneit. Während damit für die nötige Unterlage gesorgt ist, bleiben bei der Preisgestaltung noch einige Fragen offen: Seit Einheimischentarife aufgrund von EU-Rechtsverletzungen nicht mehr zulässig sind, suchen die Regionen nach Auswegen.

0 Kommentare

„Die Betriebe verzeichnen eine solide Buchungslage, heute schneit’s – die Stimmung ist gut“, fasst Karl Fussi kurz zusammen, was Skiliftbetreiber zum Glücklichsein brauchen. Nur eines habe man noch nicht im Griff: „Wie wir heuer mit den Einheimischen-Tarifen umgehen, wissen wir noch nicht“, sagt der Kreischberg-Lachtal-Geschäftsführer. Dabei drängt die Zeit: „Am kommenden Wochenende starten wir mit dem Vorverkauf der Saisonkarten.“

Zitat Icon

Den günstigeren Saisontarif können bei uns seit dem Vorjahr alle haben, da geht’s um eine Ersparnis von etwa 100 Euro. Die Idee ist aufgegangen.

Georg Bliem, GF Planai-Hochwurzen

Bild: SEPA Media

Im Vorjahr wurde der Ausgabe günstigerer Tickets nämlich ein Riegel vorgeschoben: Es verletzte EU-Recht, Bewohner würden wegen ihres Wohnsitzes benachteiligt. Seither rauchen vor allem in Tiroler Skigebieten die Köpfe, wie man den jahrzehntelangen Brauch der günstigen Einheimischen-Preise weiterhin pflegen kann.

Vereinsmitgliedschaft als Lösungsmodell
In der Steiermark hat man bereits die eine oder andere kreative Lösung gefunden. So hat man etwa im Skigebiet Planai-Hochwurzen in Kooperation mit Salzburg bereits im Vorjahr die verbilligten Einheimischen-Tickets kurzerhand in einen allgemeinen Saisontarif umgewandelt.

Lesen Sie auch:
Wolfgang Montagnolli kennt sich mit Bonuskarten aus.
Modell liegt am Tisch
Einheimischen-Tarife: Rettung wäre längst möglich!
21.09.2025
Rabatte von 30 Prozent
Farce um Einheimischentarife wird immer kurioser
20.02.2025

Geschäftsführer Georg Bliem zieht ein positives Resümee: „Damit haben wir unseren Kundenradius auf einen Schlag auf 300 bis 400 Kilometer erweitert. Der Plan ist aufgegangen, wir sind zufrieden.“ Nur für die Tagestickets suche man noch nach einem Patentrezept.

Fritz Sperl vom Skigebiet Grebenzen im Bezirk Murau musste sich mit dieser Problematik noch nie befassen: „Bei uns sind so viele Bewohner bei einem Verein, diese kommen ohnehin in den Genuss einer Ermäßigung.“

Porträt von Barbara Winkler
Barbara Winkler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
185.257 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
181.608 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
171.354 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
825 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf