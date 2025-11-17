HLA präsentiert Liga-Cup! Alles neu im Dezember

Mit dem neuen Liga-Cup, der offiziell „MEHЯ LEBEN HNDBL3BEAT powered by Finanzfuchsgruppe“ heißt, präsentiert die HLA Meisterliga gemeinsam mit dem Hauptsponsor der Finanzfuchsgruppe einen neuen Bewerb. In „Handball – Das Magazin“ sprechen wir mit HLA Geschäftsführer Christoph Edelmüller, dem CEO der Finanzfuchsgruppe Christian Mattasits sowie den Spielern Fabian Schartel (roomz JAGS Vöslau) sowie Thomas Kuhn (BT Füchse Auto Pichler) über den neuartigen Bewerb und die Vorfreude auf ein noch nie da gewesenes Konzept.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.