Arbeiter entdeckten fast 1500 Tonnen Gold in China

Nachfrage und Preis gestiegen

Das Goldvorkommen ist demnach umgerechnet mehr als 166 Milliarden Euro wert. Die Preise für das Edelmetall sind in diesem Jahr bereits um mehr als 50 Prozent gestiegen, das hat unter anderem mit einem schwächeren US-Dollar, geopolitischen Spannungen auf der Welt und starken Käufen durch Zentralbanken zu tun. Vor allem in Schwellenländern wollen Banken für ihre Reserven unterschiedliche Anlagemöglichkeiten nutzen. Die chinesische Mittelschicht kauft zunehmend Barren und Münzen. Gold wird laut Analystinnen und Analysten zu einem immer beliebteren sicheren Hafen im Land.