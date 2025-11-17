Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch aus Bosnien

Viel Polit-Prominenz bei Österreichs Quali-Finale

Fußball International
17.11.2025 15:51
Andreas Babler (l.) und Beate Meinl-Reisinger (r.) werden Marko Arnautovic vor Ort die Daumen ...
Andreas Babler (l.) und Beate Meinl-Reisinger (r.) werden Marko Arnautovic vor Ort die Daumen drücken.(Bild: GEPA)

Beim entscheidenden Fußball-WM-Qualifikationsspiel von Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag gegen Bosnien-Herzegowina wird viel Polit-Prominenz im Wiener Happel-Stadion erwartet. 

0 Kommentare

Vizekanzler Andreas Babler, Finanzminister Markus Marterbauer, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, Innenminister Gerhard Karner, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt und Wiens Sportstadtrat Peter Hacker haben ihr Kommen angekündigt.

Lesen Sie auch:
Marko Arnautovic beim Abschlusstraining des ÖFB-Teams
WM-Showdown für ÖFB
„Das wichtigste und größte Spiel meiner Karriere!“
17.11.2025
„Gemma Burschen“
Van der Bellen wünscht ÖFB-Team vor WM-Quali Glück
17.11.2025

Außerdem werden Bosniens Außenminister Elmedin Konakovic und Verteidigungsminister Zukan Helez im Prater-Oval erwartet. Weiters sind Plätze für Scouts von Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Karlsruhe, Trabzonspor und Genoa reserviert. Der ÖFB bittet um zeitgerechte Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ticket-und Sicherheitskontrollen würden „einige Zeit in Anspruch nehmen“, hieß es seitens des Verbands. Bei einer Anreise mit dem Auto sei aufgrund einer Baustelle rund um das Happel-Stadion mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
182.455 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
181.275 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
162.998 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
825 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Fußball International
Auch aus Bosnien
Viel Polit-Prominenz bei Österreichs Quali-Finale
Alles in eigener Hand
WM: Warum sich DFB-Team bei Haaland bedanken kann
„Krone oder Kasperl“
Finale! „Charakter, Mut und Leidenschaft zählen“
Verpasst man die WM?
„Gedemütigtes Italien“ nach Quali-Fiasko am Boden!
WM-Showdown für ÖFB
„Das wichtigste und größte Spiel meiner Karriere!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf