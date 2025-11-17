Jane Seymour: Neues Liebesglück mit 74 „ein Segen“

Die vierfach geschiedene 74-Jährige glaubt, ihren neuen Mann an ihrer Seite „genau zur richtigen Zeit“ getroffen zu haben: „Man hat bereits viele Leben hinter sich – Kinder, Enkel, Karrieren, Höhen und Tiefen.“ Deshalb weiß der „Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft“-Star in der aktuellen Lebensphase „genau, was ich will“. Zumal sie sich sicher ist, dass eine Beziehung mit dem 76-Jährigen früher nie funktioniert hätte. Sein Leben habe aus Medizin und Tourneen bestanden, ihres aus Dreharbeiten rund um die Welt. „Wir haben uns zur absolut richtigen Zeit getroffen und sind sehr glücklich miteinander.“ Und zu spät sei es auf keinen Fall, da für sie „70 das neue 50“ sei.