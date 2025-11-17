Jane Seymour: Neues Liebesglück mit 74 „ein Segen“

„Ich fühle mich unglaublich gesegnet.“ Dass sie in ihren 70ern noch einmal Amors Pfeil trifft, war für Jane Seymour nicht selbstverständlich. Doch dann verliebte sich die britische Schauspielerin in den Musiker und Notarzt John Zambetti, mit dem sie jetzt seit über zwei Jahren zusammen ist.
Im Magazin „Hello!“ enthüllte sie: „Ich hätte ehrlicherweise nie gedacht, dass ich in diesem Lebensabschnitt noch eine wirklich verbindliche, gesunde, wunderbare, liebevolle Beziehung finden würde.“
Die vierfach geschiedene 74-Jährige glaubt, ihren neuen Mann an ihrer Seite „genau zur richtigen Zeit“ getroffen zu haben: „Man hat bereits viele Leben hinter sich – Kinder, Enkel, Karrieren, Höhen und Tiefen.“ Deshalb weiß der „Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft“-Star in der aktuellen Lebensphase „genau, was ich will“. Zumal sie sich sicher ist, dass eine Beziehung mit dem 76-Jährigen früher nie funktioniert hätte. Sein Leben habe aus Medizin und Tourneen bestanden, ihres aus Dreharbeiten rund um die Welt. „Wir haben uns zur absolut richtigen Zeit getroffen und sind sehr glücklich miteinander.“ Und zu spät sei es auf keinen Fall, da für sie „70 das neue 50“ sei.
Funken flogen bei Konzert von Rapper
Dem Magazin „People“ verriet Seymour in einem früheren Interview, dass sie und Zambetti sich beim Konzert eines gemeinsamen Bekannten, dem Rapper Shwayze, getroffen hatten. Beim Gespräch kam heraus, dass ihre Söhne miteinander befreundet waren. Seymour: „Sein Sohn war schon bei mir zu Hause, und meiner bei ihm. Und dennoch haben wir uns nie persönlich getroffen.“
Ihre Kids hätten ihren jeweiligen Elternteilen dann auch zugesteckt, dass beide Parteien gerade Single sind: „Damit haben sie uns quasi verkuppelt!“ Die Schauspielerin hat sechs Kinder und Stiefkinder. Ihre letzte Scheidung von ihrem Schauspielkollegen Stacy Keach liegt inzwischen zehn Jahre zurück. Zambetti war 43 Jahre lang verheiratet gewesen, ehe seine Frau starb. Aus der Ehe stammen zwei Kinder.
Jeder Monat zählt
Letzten Monat feierte das Paar sein „25. Jubiläum“ – wobei Seymour schnell klarstellte, dass es sich um 25 Monate handelt. „Wir haben beschlossen, jeden Monat zu zählen. Das ist sicherer, wenn man sich erst in den 70ern kennenlernt,“ erklärte sie. „Also schickt er an jedem 4. des Monats Rosen, egal wo ich bin. Wir sind einfach dankbar für jede Minute, die wir zusammen haben.“
Sie und Zambetti seien zwar „sehr unterschiedlich“, hätten aber beide das tiefe Bedürfnis, „zusammen unser bestes Leben zu leben, indem wir uns gegenseitig unterstützen“. Sie habe deshalb sogar schon als Backgroundsängerin bei Konzerten ihres Lebensgefährten mitgewirkt. Zambetti wiederum verbringt gern Zeit an ihren Filmsets, sei bereits in ein paar Episoden ihrer Serie „Harry Wild – Mörderjagd in Dublin“ als Statist im Hintergrund zu sehen gewesen.
