Autobahn-Zoff

Ungarn will Strabag mit Gesetz in Schranken weisen

Wirtschaft
17.11.2025 16:21
Sperrung, Sanktionen, Spannungen: Die Strabag ist ins Visier der Orban-Regierung geraten.
Sperrung, Sanktionen, Spannungen: Die Strabag ist ins Visier der Orban-Regierung geraten.(Bild: APA/HERBERT P. OCZERET)

Im Streit um eine gesperrte Autobahn verschärft Ungarns Regierung weiter den Ton – und könnte den österreichischen Baukonzern Strabag bald aus öffentlichen Ausschreibungen verbannen. Während Budapest von „schwerwiegenden Vertragsverletzungen“ spricht, weist das Unternehmen jede Verantwortung für den Schaden auf der M30 zurück.

In Budapest berät der Wirtschaftsausschuss des ungarischen Parlaments am Montag über einen Gesetzesentwurf, der für die Strabag weitreichende Folgen haben könnte. Der Vorschlag von Verkehrsminister János Lázár sieht vor, das Vergaberecht aus dem Jahr 2015 zu ändern. Demnach sollen Firmen von Ausschreibungen ausgeschlossen werden, wenn sie in den vergangenen fünf Jahren schwerwiegende Vertragsverletzungen begangen haben – etwa bei verspäteter Erfüllung von Gewährleistungspflichten.

Das Gesetz soll unmittelbar nach seiner Verkündung gelten und auch laufende Verfahren betreffen. Eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters dazu blieb seitens der Regierung unbeantwortet.

Konzern öffentlich von Minister attackiert
Der Entwurf nennt die Strabag zwar nicht explizit, richtet sich aber inhaltlich gegen sie. Seit Monaten streitet der Konzern mit der Regierung über einen Abschnitt der Autobahn M30. Die Verbindung zwischen Budapest und der slowakischen Grenze musste Anfang 2024 – nur rund ein Jahr nach Fertigstellung – wegen eines Böschungsrutsches gesperrt werden. Das Verkehrsministerium macht einen Baufehler verantwortlich.

Verkehrsminister Lázár attackierte den Konzern auch öffentlich: Ausländische Firmen sollten in Ungarn „untergehen wie die M30 unter der Hand von Strabag“, schrieb er auf Facebook. Er wirft dem Unternehmen zudem vor, eine zugesagte Wiedereröffnung im Oktober nicht eingehalten zu haben.

Konzern hat Erklärung für Verzögerung
Strabag weist alle Vorwürfe zurück. Interne und externe Expertisen hätten ergeben, dass unvorhersehbare Grundwasserbewegungen die Fahrbahn absacken ließen. Die Reparatur sei komplex, der Stabilisationsprozess nicht beschleunigbar. Daher könne die Strecke noch nicht wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zum laufenden Gesetzesvorhaben äußerte sich der Konzern nicht.

Lesen Sie auch:
Die Nerven bei der FIDESZ liegen derzeit blank: Der ungarische Minister Lázár wirft der Strabag ...
Krach mit Baukonzern
Ungarns Minister tobt: Strabag soll verschwinden
01.11.2025
Ärger mit Autobahn
Baumängel? Ungarns Minister droht der Strabag
27.10.2025

Politische Einflussnahme?
Doch der Streit geht inzwischen über technische Fragen hinaus. Lázár beschuldigt die Strabag, sich zugunsten der Oppositionspartei Tisza in den politischen Wettbewerb einzumischen. Das Unternehmen solle nach Behebung der Baumängel „aus Ungarn verschwinden“. In einem Video sprach er davon, das Land „Zentimeter für Zentimeter“ von ausländischen Unternehmen zurückerobern zu müssen. Hintergrund ist ein politisch angespanntes Klima: Zwar regiert Viktor Orbáns Fidesz-Partei seit 2010, doch Umfragen sehen die Opposition derzeit vor der Parlamentswahl 2026 im Vorteil.

Auch diese Vorwürfe weist die Strabag entschieden zurück. Das Unternehmen betonte, weder politische Parteien in Ungarn zu finanzieren noch Umfragen zu unterstützen oder Verbindungen zur Tisza-Partei zu haben.

