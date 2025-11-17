Ungarn will Strabag mit Gesetz in Schranken weisen

Politische Einflussnahme?

Doch der Streit geht inzwischen über technische Fragen hinaus. Lázár beschuldigt die Strabag, sich zugunsten der Oppositionspartei Tisza in den politischen Wettbewerb einzumischen. Das Unternehmen solle nach Behebung der Baumängel „aus Ungarn verschwinden“. In einem Video sprach er davon, das Land „Zentimeter für Zentimeter“ von ausländischen Unternehmen zurückerobern zu müssen. Hintergrund ist ein politisch angespanntes Klima: Zwar regiert Viktor Orbáns Fidesz-Partei seit 2010, doch Umfragen sehen die Opposition derzeit vor der Parlamentswahl 2026 im Vorteil.