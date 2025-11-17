NÖ: Radfahrerin von Lkw angefahren, dann überrollt

Im niederösterreichischen Pressbaum (Bezirk St. Pölten) ist Montagfrüh eine 37-jährige Radfahrerin vom Pkw eines 19-Jährigen überrollt worden. Polizeiangaben zufolge war die Frau unmittelbar zuvor bei einem Abbiegemanöver vom Klein-Lkw eines leicht alkoholisierten 56-Jährigen erfasst und zu Boden befördert worden.
Die 37-Jährige war gegen 6.00 Uhr mit ihrem Rad auf der B44 unterwegs gewesen. Die Frau aus dem Bezirk St. Pölten war für den Straßenverkehr eigentlich gut ausgerüstet und für andere Verkehrsteilnehmer deutlich erkennbar. Sie trug laut Polizei eine Warnweste, einen Helm und hatte bei ihrem Fahrrad das Front- und Hecklicht eingeschaltet.
Fahrer (56) war leicht alkoholisiert
Beim Einbiegen in eine Siedlungsstraße wartete die Niederösterreicherin den Gegenverkehr zunächst ab. Der 56 Jahre alte Chauffeur des Klein-Lkw dürfte die mittig auf der Fahrbahn platzierte Radfahrerin nicht bemerkt und mit der linken Seite des Kfz erfasst haben.
19-Jähriger konnte nicht mehr ausweichen
Durch die Kollision wurde die 37-Jährige auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo die Frau liegen blieb. Der 19-Jährige, der mit seinem Pkw dort unterwegs war, konnte trotz Vollbremsung nicht mehr ausweichen und überrollte die Niederösterreicherin. Die unter dem Auto eingeklemmte Frau wurde von Ersthelfern und Unfallbeteiligten befreit. Ein alarmierter Notarzt konnte aber nur noch den Tod der Bikerin feststellen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.