Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tödlich verletzt

NÖ: Radfahrerin von Lkw angefahren, dann überrollt

Niederösterreich
17.11.2025 14:24
Die 37-Jährige wurde zuerst von einem Lkw angefahren und auf die Gegenfahrbahn geschleudert – ...
Die 37-Jährige wurde zuerst von einem Lkw angefahren und auf die Gegenfahrbahn geschleudert – ein Pkw konnte nicht mehr ausweichen und überrollte die Frau.(Bild: Kzenon)

Im niederösterreichischen Pressbaum (Bezirk St. Pölten) ist Montagfrüh eine 37-jährige Radfahrerin vom Pkw eines 19-Jährigen überrollt worden. Polizeiangaben zufolge war die Frau unmittelbar zuvor bei einem Abbiegemanöver vom Klein-Lkw eines leicht alkoholisierten 56-Jährigen erfasst und zu Boden befördert worden.

0 Kommentare

Die 37-Jährige war gegen 6.00 Uhr mit ihrem Rad auf der B44 unterwegs gewesen. Die Frau aus dem Bezirk St. Pölten war für den Straßenverkehr eigentlich gut ausgerüstet und für andere Verkehrsteilnehmer deutlich erkennbar. Sie trug laut Polizei eine Warnweste, einen Helm und hatte bei ihrem Fahrrad das Front- und Hecklicht eingeschaltet.

Fahrer (56) war leicht alkoholisiert
Beim Einbiegen in eine Siedlungsstraße wartete die Niederösterreicherin den Gegenverkehr zunächst ab. Der 56 Jahre alte Chauffeur des Klein-Lkw dürfte die mittig auf der Fahrbahn platzierte Radfahrerin nicht bemerkt und mit der linken Seite des Kfz erfasst haben.

Lesen Sie auch:
Auf Österreichs Straßen starben heuer schon mehr Menschen als im gesamten Vorjahr. Vor allem ...
Hoher Blutzoll
Heuer schon mehr Verkehrstote als im Vorjahr
17.11.2025
Sie hatte „grün“
Frau stirbt bei Lkw-Unfall an Salzburger Ampel
17.11.2025
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
17.11.2025

19-Jähriger konnte nicht mehr ausweichen
Durch die Kollision wurde die 37-Jährige auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo die Frau liegen blieb. Der 19-Jährige, der mit seinem Pkw dort unterwegs war, konnte trotz Vollbremsung nicht mehr ausweichen und überrollte die Niederösterreicherin. Die unter dem Auto eingeklemmte Frau wurde von Ersthelfern und Unfallbeteiligten befreit. Ein alarmierter Notarzt konnte aber nur noch den Tod der Bikerin feststellen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
180.735 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
178.302 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
150.736 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
824 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf