NÖ: Radfahrerin von Lkw angefahren, dann überrollt

19-Jähriger konnte nicht mehr ausweichen

Durch die Kollision wurde die 37-Jährige auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo die Frau liegen blieb. Der 19-Jährige, der mit seinem Pkw dort unterwegs war, konnte trotz Vollbremsung nicht mehr ausweichen und überrollte die Niederösterreicherin. Die unter dem Auto eingeklemmte Frau wurde von Ersthelfern und Unfallbeteiligten befreit. Ein alarmierter Notarzt konnte aber nur noch den Tod der Bikerin feststellen.