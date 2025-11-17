Grünes Licht für Viererbob-Weltcup in Igls

Der Bob- und Skeleton-Weltcup in Innsbruck-Igls kann von 24. bis 30. November in allen Disziplinen ausgetragen werden! Der internationale Verband (IBSF) bestätigte am Montag, dass der zuletzt noch offene Viererbob ebenfalls homologiert worden sei. Im Gegensatz zu den Rodel-Weltcup-Bewerben, die allesamt gestrichen werden mussten, können Bob und Skeleton nach dem missglückten Umbau des Eiskanals dank Anpassungen also stattfinden.