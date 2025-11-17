Vorteilswelt
Nach Rodel-Desaster

Grünes Licht für Viererbob-Weltcup in Igls

Wintersport
17.11.2025 16:32
Der Eiskanal von Innsbruck-Igls
Der Eiskanal von Innsbruck-Igls(Bild: APA/EXPA)

Der Bob- und Skeleton-Weltcup in Innsbruck-Igls kann von 24. bis 30. November in allen Disziplinen ausgetragen werden! Der internationale Verband (IBSF) bestätigte am Montag, dass der zuletzt noch offene Viererbob ebenfalls homologiert worden sei. Im Gegensatz zu den Rodel-Weltcup-Bewerben, die allesamt gestrichen werden mussten, können Bob und Skeleton nach dem missglückten Umbau des Eiskanals dank Anpassungen also stattfinden.

„Wir freuen uns, dass der umgebaute Zielbereich der Bahn alle Anforderungen für die Homologation durch die IBSF für unsere Sportarten Bob und Skeleton erfüllt hat“, sagte IBSF-Präsident Ivo Ferriani. „Dies sind gute Nachrichten für unsere gesamte Community, einschließlich vieler österreichischer Nachwuchsathleten. Wir freuen uns darauf, später in diesem Monat für den IBSF-Weltcup nach Innsbruck zurückzukehren, der wie geplant stattfinden kann.“

Kein Rodel-Weltcup heuer in Innsbruck-Igls.
Bahn zu gefährlich
Pfusch im Eiskanal: Absage von Rodel-Weltcup fix!
15.11.2025

Umbau kostete ÖRV-Rodlern Weltcup und Trainingsbasis
Der Umbau der Bahn um 30 Millionen Euro hatte nicht den Anforderungen entsprochen. Die Rodler brachen wegen der zu gefährlichen Kurven 13 und 14 sogar ihre Testfahrten ab, ehe der internationale Rodelverband (FIL) den Weltcup nach Winterberg verlegen musste.

Rodel-Weltmeister Jonas Müller (links) knallte bei der neuralgischen Stelle zweimal an die ...
Auch Hoteliers bangen
Ärger um Eiskanal: „Desaster für Sport und Region“
15.11.2025

Im Bob kann man zwar durchatmen, doch ÖBSV-Generalsekretär Manfred Maier hatte schon am Samstag gewarnt. „Die provisorische Konstruktion ermöglicht nun den Renn- und Trainingsbetrieb, aber sie löst die grundlegenden baulichen Fehler nicht – da sind sich alle Experten einig.“

Ein Nachspiel wird die Sache nicht nur baulicherseits haben, denn die falsche Planung nahm den rot-weiß-roten Rodlern den Heim-Weltcup und – vielleicht noch wichtiger – die Trainingsbasis in der Olympia-Saison. Auch der finanzielle Schaden ist groß.

