Hamas wie einst Hitler im Bunker

Während Ende des Zweiten Weltkriegs Hitlers Drittes Reich schon in einer Orgie von Tod und Zerstörung in Trümmern lag, harrte der „Führer“ mit Wahnvorstellungen im Bunker der Reichskanzler aus. Bis zuletzt hatte er versucht, das ganze Volk in seinen Untergang mitzureißen. „Wenn das deutsche Volk den Krieg verliert, hat es sich als meiner nicht würdig erwiesen“, zitierte ihn später Generaloberst Carl Hilpert.