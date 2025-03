Jeder vierte Beschäftigte nutzt auch Homeoffice

Rückgang auch in Österreich

In Österreich ist Homeoffice ebenso fest verankert, laut Untersuchungen wurde es zuletzt aber weniger genutzt als noch in den ersten Pandemiejahren. Während sich die Zahl der Arbeitnehmer, die regelmäßig von zu Hause aus arbeiteten, 2021 nach Daten des Finanzministeriums noch auf gut 848.000 Erwerbstätige belief, waren es 2023 nur noch gut 743.000. Ähnliches ist einer Deloitte-Studie aus dem Jahr 2024 zu entnehmen, die ebenso einen leichten Rückgang ausweist.