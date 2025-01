Gemeindebund-Chef fordert Homeoffice-Steuerreform

So soll Geld in die Kassen fließen

Geld, das etwa für die Kinderbetreuung, für welche die Gemeinden eine Milliarde aus dem eigenen Budget draufzahlen, gebraucht wird. Geld in die Kassen gespült werden könnte künftig durch den Entfall des Klimabonus und die Digitalsteuer. Die Einnahmen aus der CO₂-Steuer wie auch der Digitalsteuer fließen derzeit noch zu 100 Prozent in den Bund.