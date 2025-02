Homeoffice: Trend bleibt trotz Rückgang aktuell

Homeoffice wird vielerorts zurückgedrängt

Auch nach der Pandemie blieb das Arbeiten von zu Hause beliebt, erleben viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Führungskräfte dadurch doch eine bessere Work-Life-Balance oder mehr Flexibilität im Alltag. Dennoch heißt es nun vielerorts wieder: „Back to Office“. Nicht nur, aber vor allem in den USA zeichnet sich derzeit ein Gegentrend ab. Ob Amazon, JP Morgan, oder Google: Sie alle riefen für ihre Betriebe in jüngerer Vergangenheit großteils das Ende der Arbeit von zu Hause aus. Auf striktes Arbeiten aus dem Büro setzt außerdem die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump, der Staatsbediensteten jüngst die Kündigung nahelegte, sollten sie nicht dauerhaft an ihren ursprünglichen Arbeitsplatz zurückkehren wollen.