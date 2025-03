Kogler zu grünen Aussichten: „Ist ein wilder Ritt“

Das, was wir in den vergangenen fünf Jahren umgesetzt haben, wird sich auch für die neue Regierung noch positiv auswirken: Die CO2-Emissionen, die die letzten Jahre deutlich zurückgegangen sind, werden jetzt also nicht gleich steigen. Wichtig ist ja eher, was für die Erreichung der Klimaziele bis 2030 passiert. Dafür ist momentan nicht so viel Verständnis da, sondern viel Gegenwind, weil so viele andere Krisen da sind. Ja, und trotzdem müssen wir die Klimakrise im Auge behalten. Auch im Sinne der Volkswirtschaft.