Gewessler zu Nachfolger: „Es ist erschreckend“

Totschnig verspricht „transparenten Prozess“

In der „ZiB2“ versprach Totschnig, „entsprechende Strukturen zu schaffen, begleitet von einem wissenschaftlichen Beirat“, um die Klimaziele zu erreichen. Zudem solle die Öffentlichkeit die Möglichkeit erhalten, sich einzubringen – konkrete Details dazu nannte er jedoch nicht. „Insgesamt soll damit ein transparenter Prozess sichergestellt werden, um den Klimakurs Österreichs in den nächsten Jahren erfolgreich umzusetzen“, so Totschnig.