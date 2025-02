Grüne zeigen sich zufrieden, aber nicht mit allem

Auch die scheidende Justizministerin Alma Zadic kündigte eine konstruktive Oppositionsrolle der Grünen an. Sie freue sich etwa „authentisch“ über die geplante Bundesstaatsanwaltschaft. Allerdings dürfe künftig nicht bei der Justiz gespart werden. Und die Regierung sollte auch gleich praktizieren, was sie sich für die Zukunft in ihr Programm geschrieben habe. „Was hält sie eigentlich davon ab, sich dem Parlament in einer Anhörung vorzustellen?“