Mysteriöses Kistchen: Wer hat Knochen gestohlen?

Floridus bedeutet der Blühende. Floridus wurde im 6. Jahrhundert in Umbrien in Italien geboren. Nach dem Tod seiner Eltern „brachte er sich mit Hab und Gut der Kirche zum Opfer“, wie es in einem Heiligenlexikon von 1861 heißt. Er wurde Bischof in seiner Heimatstadt Tifernum, heute Città di Castello. Dort werden in der Krypta auch seine Gebeine verehrt.