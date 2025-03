Plakolm erwägt Verschärfung des Islamgesetzes

Nikolaus und Co. weiterhin in Schulen

Auch wolle sie die Feiertagskultur fördern. Man dürfe nicht „mit den eigenen Traditionen fremdeln“. Werte wie Teilen und Zusammenhalt, die bei Feierlichkeiten wie dem Martins- und dem Erntedankfest vermittelt würden, würden ja hoffentlich in allen Religionen hochgehalten. Daher will sie an entsprechende Aktivitäten auch in Bildungseinrichtungen festhalten, die von gar keinen katholischen Kindern besucht werden. Dafür werde man Regelungen finden.