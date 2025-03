Europaministerin Plakolm reist nach Tschechien

Am Dienstag hatte Plakolm erstmals am Treffen der EU-Europaministerinnern und -minister in Brüssel teilgenommen. Dort schloss sie sich einer von Tschechien gestarteten Initiative zur Rettung des US-Auslandssenders Radio Free Europe/Radio Liberty an. US-Präsident Donald Trump hatte dem Sender den Geldhahn zugedreht, nun könnte die EU als Financier einspringen.