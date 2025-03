Länger zum Bundesheer

6 Monate (nicht) genug. Das für manche sicher überraschende Ergebnis der gestrige „Frage des Tages“ auf krone.at darf als kleiner Stimmungsbarometer gelten. Wir wollten wissen: Unsichere Zeiten – soll die Wehrpflicht verlängert werden? Wer da ein ganz klares Nein erwartet hat, wurde enttäuscht. Tatsächlich sprach sich sogar eine - wenn auch knappe – Mehrheit der Voter für die Verlängerung aus. Verteidigungsministerin Tanner, die bisher eine derartige Verlängerung bremste, scheint mittlerweile auch das Lager zu wechseln. Sie lässt eine Bundesheer-Expertenkommission prüfen, wie der Grundwehrdienst reformiert werden kann und ob er verlängert werden soll. Wobei die Tendenz aus dieser Kommission Richtung Verlängerung geht. In Diskussion sind Modelle wie 6 plus 2, also sechs Monate Grundwehrdienst plus zwei Monate Milizübungen. Eine klare Festlegung im Regierungsprogramm der Dreier-Koalition, ob nun sechs Monate genug sind oder nicht – die gibt es nicht. So bleibt nicht auszuschließen, dass über die Wehrdienstdauer noch länger diskutiert wird. Vielleicht sogar länger als sechs Monate…