Das historische Lindau: eine Zeitreise am Bodensee

Der Märzenbecher, auch Frühlingsknotenblume genannt, ist eine frühblühende Pflanze aus der Familie der Amaryllisgewächse und derzeit vielerorts in Parks, Gärten sowie an Bachläufen und feuchten, schattigen Laubwäldern anzutreffen. Typisch für die Pflanze sind ihre weißen, glockenförmigen Blüten mit gelblich-grünen Spitzen an den Blütenblättern. Die Frühlingsknotenblume wächst in Gruppen, bildet jedoch nur selten größere Bestände. Ursprünglich in Mittel- und Südeuropa verbreitet, steht sie in einigen Regionen unter Naturschutz, da ihr natürlicher Lebensraum durch menschliche Eingriffe bedroht ist. In Österreich tritt die Pflanze in allen Bundesländern bis auf Wien auf. Im Rheintal und nördlich der Alpen gilt sie jedoch als gefährdet. Der Märzenbecher ist giftig, da er Alkaloide enthält. Trotzdem wird er wegen seiner attraktiven Blüten häufig als Zierpflanze in Gärten kultiviert.