Seppi und Pepi: Kleiner Feiertag in Kärnten

Der Ort mit gleich zwei Josefskirchen

In Kärnten sind dem Heiligen Josef wenige Pfarrkirchen geweiht, er findet aber in vielen Kapellen und Filialkirchen Platz – meist als bärtiger Mann mit blühendem Wanderstab, einer Lilie, Werkzeug oder dem Jesuskind. Gleich zwei Josefskirchen findet man in Bodensdorf: In den Jahren 1925 und 1926 gab es schwere Unwetter rund um den Ossiacher See; auch die im 17. Jahrhundert errichtete Kirche St. Josef in Bodensdorf wurde stark beschädigt. Daher hat die Pfarrgemeinde 1929 begonnen, im Ortszentrum eine neue Kirche zu bauen – die alte wurde aber auch saniert. Nun werden in Bodensdorf in der neuen Pfarrkirche St. Josef ebenso Gottesdienste gefeiert wie in der früheren Pfarrkirche, die ebenfalls dem Heiligen Josef geweiht ist.