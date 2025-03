Forschungsvolumen steigt auf 6,5 Millionen an

„Erstklassige Fachkräfteschmiede“

„Die FH ist eine erstklassige Fachkräfteschmiede in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Gestaltung und Soziales“, lobte Landeshauptmann Markus Wallner. Doch nicht nur bei der Ausbildung der Fachkräfte sei die FH erfolgreich, auch in Sachen Forschung und Entwicklung habe sich einiges getan. So gehört die FHV inzwischen zu jenen Fachhochschulen Österreichs, an denen am meisten geforscht wird. Rund 100 Mitarbeiter sind in diesem Bereich tätig. Das Forschungsvolumen beläuft sich auf stolze 6,5 Millionen Euro. 4,2 Millionen davon sind Drittmittel, also Gelder, die von Forschungspartner zur Verfügung gestellt werden.