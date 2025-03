Oberkellner Leopold serviert im Rößl am Petersberg

Auf der Kärntner Akropolis, dem Petersberg in Friesach, geht es dieses Jahr turbulent zur Sache. Im Hotel „Weißes Rössl“ ist Hochsaison und der charmante Oberkellner Leopold hat alle Hände voll zu tun, um die bunte Gästeschar bei Laune und im Hotel zu halten. Missverständnisse, Liebeswirrungen und ein Rechtsstreit, der sich auf höchst unterhaltsame Weise in Luft auflöst – im „Weißen Rößl“ schlagen die Herzen höher, bevor sie im Beuschel landen. Wer am Ende des Abends in welchem Hotelbett landet, kann man diesen Sommer in Friesach bestaunen.