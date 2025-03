Rüstungsgeschäft lässt Steyr Motors Turbo zünden

Was Steyr Motors solche Flügel verleiht? Verstärkte Aktivitäten in Asien, Nahost und Nordafrika, sowie in Nord- und Südamerika zeigen Wirkung, wird betont. Außerdem kann man auch verstärkt im Militär- und Rüstungsbereich punkten. So wurde erst vergangene Woche der Abschluss einer umfangreichen Entwicklungs- und Liefervereinbarung mit der Rheinmetall Landsysteme GmbH, einer Tochtergesellschaft der Rheinmetall AG, abgeschlossen. Die Gesellschaft ist ein führender Hersteller taktischer Fahrzeuge. Die Steyr Motors AG, die mehrheitlich der Beteiligungsgesellschaft Mutares gehört, bringt hier etwa das Know-how in der Entwicklung von leistungsfähigen Dieselmotoren und Stromaggregaten ein.