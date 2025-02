Nach Krisen läuft der Motor bei Steyr wieder rund

Und der Wachstumskurs wird fortgesetzt: Im Dezember 2024 freute sich Steyr Motors über die ersten Aufträge in Taiwan, nachdem man zuvor ein Regionalbüro in Peking eröffnet hatte. Wenig später folgte ein neuer Abnehmer in Form von Amphibious Marine, wo ein Luftkissenfahrzeug der US-Amerikaner namens Explorer 24 mit Hochleistungsmotoren beliefert wird.