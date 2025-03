Salzburger Terrorist: Hass auf Israel war Motiv

Jetzt ist bestätigt, was sich im Kopf von Emrah I. abgespielt haben dürfte, bevor der 18-jährige Salzburger mit bosnischen Wurzeln in München ein Blutbad anrichten wollte. Er wollte töten. Was neu ist: Er verabscheute offenbar Juden – denn der Bursche war laut einem aktuellen Bericht der deutschen Polizei und Staatsanwaltschaft nicht in ein Terrornetzwerk eingebunden.