Angreifer von München war 18-jähriger Österreicher

Emra I. ein gebürtiger Salzburger mit bosnischen Wurzeln, war bereits amtsbekannt. Im Frühjahr 2023 gab es in Salzburg eine Anzeige wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, weil auf seinem Handy Propagandamaterial der Terrormiliz IS gefunden worden war. Das Verfahren wurde allerdings eingestellt.