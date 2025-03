Zells Bürgermeister erntet scharfe ÖVP-Kritik

Seit 42 Jahren existiert die Musikmittelschule in Zell am See. 100 Schüler besuchen den Musikzweig. Nur 20 sind aktuell aus Zell – die Schule hat seit Jahren eine überregionale Bedeutung. Zudem ist sie die einzige im Bezirk. Die Gemeinde ist Schulerhalter – und damit liegen die Kosten, egal ob für Neubauten oder Sanierungen, gänzlich bei der Stadt. Gerade in den aktuellen schwierigen Finanzzeiten sind solche Bauten eine enorme Herausforderung für die Gemeinden im gesamten Land.