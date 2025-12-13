„Wir sind gezwungen, die Gebühren anzupassen!“

Es sei Pflicht, die Gebühren anzupassen

Kritik daran will Stadtchef Alexander Stangassinger so nicht stehen lassen. Er sagt: „Die Landesregierung verpflichtet die Gemeinden, die Gebühren genau anzuschauen und nachzujustieren. Wir kommen dieser Aufgabe nach. Die Friedhöfe haben einen jährlichen Abgang von 300.000 Euro. Wir sind also gezwungen, hier anzupassen.“ Natürlich sei die Erhöhung auf den ersten Blick hoch, aber sie decke nur den Aufwand ab.