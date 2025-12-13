„Wir sind gezwungen, die Gebühren anzupassen!“

Die Preise für das Sterben in Hallein steigen heuer teils um mehr als 100 Prozent. Stadtchef Alexander Stangassinger hat allerdings eine Erklärung dafür – und nimmt die Erhöhung sowie Mitarbeiter in Schutz...
„Komm, teurer Tod!“ titelte die „Krone“ am Donnerstag. Die Erhöhung von Friedhofsgebühren in der Stadt Hallein ließ die ÖVP wüten. Statt 948 Euro zahlt man künftig 1450 Euro fürs Ausheben der Gräber. Am Dürrnberg, wo der zweite Stadtfriedhof ist, sind es über 2000 Euro – eine Erhöhung von über 100 Prozent.
Die Friedhöfe haben einen jährlichen Abgang von 300.000 Euro. Wir sind also gezwungen, hier anzupassen.
Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger, SPÖ
Bild: STGHA
Es sei Pflicht, die Gebühren anzupassen
Kritik daran will Stadtchef Alexander Stangassinger so nicht stehen lassen. Er sagt: „Die Landesregierung verpflichtet die Gemeinden, die Gebühren genau anzuschauen und nachzujustieren. Wir kommen dieser Aufgabe nach. Die Friedhöfe haben einen jährlichen Abgang von 300.000 Euro. Wir sind also gezwungen, hier anzupassen.“ Natürlich sei die Erhöhung auf den ersten Blick hoch, aber sie decke nur den Aufwand ab.
Im Schnitt werden alle städtischen Gebühren um drei Prozent erhöht. Stangassinger betont: „Dort, wo wir kostendeckend sind, erhöhen wir unter der Inflation. Dort, wo wir Abgänge haben, darüber. So sind wir insgesamt bei drei Prozent.“
Auch einen weiteren Kritikpunkt will der Ortschef aus dem Weg räumen. ÖVP-Stadträtin Katharina Seywald klagte über „verwahrloste Friedhofszustände. Stangassinger erklärt hierzu: „Ich möchte meine Mitarbeiter in Schutz nehmen – sie arbeiten hart und schauen auf unseren Friedhof. Von verwahrlost kann keine Rede sein.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.